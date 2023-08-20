الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير جزائرية تكشف وجهة القندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

أفادت تقارير صحفية جزائرية أن أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرغب في الانتقال إلى شباب بلوزداد الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج اللاعب من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، الذي لا يمانع رحيله على سبيل الإعارة من أجل توفير مكان لقيد المهاجم الأجنبي الجديد.

كشف موقع competition الجزائري أن نادي شباب بلوزداد مازال مهتمًا بالتعاقد مع أحمد القندوسي، ولا يزال اللاعب محط أنظار مسئولي النادي الجزائري.

أشار الموقع إلى أن اللاعب يريد الانضمام إلى شباب بلوزداد في حال الرحيل عن الأهلي في ظل رفضه اللعب للأندية المحلية المصرية، وتفضيله الانتقال إلى فريق يشارك في دوري أبطال أفريقيا.

الجزائري أحمد القندوسي الاهلى شباب بلوزداد الدورى المصرى

الأكثر قراءة

أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

تقارير جزائرية تكشف وجهة القندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

6 ضحايا.. حدّاد يمطر أسرته بالرصاص فى الوراق

استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

سمير فرج يكشف سبب اعتراض الجزائر على التدخل العسكري في النيجر

هل نعود للكمامة من جديد؟.. حسام حسنى يكشف حقيقة ظهور متحور كورونا بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة