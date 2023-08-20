تقارير جزائرية تكشف وجهة القندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

أفادت تقارير صحفية جزائرية أن أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرغب في الانتقال إلى شباب بلوزداد الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج اللاعب من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، الذي لا يمانع رحيله على سبيل الإعارة من أجل توفير مكان لقيد المهاجم الأجنبي الجديد.

كشف موقع competition الجزائري أن نادي شباب بلوزداد مازال مهتمًا بالتعاقد مع أحمد القندوسي، ولا يزال اللاعب محط أنظار مسئولي النادي الجزائري.

أشار الموقع إلى أن اللاعب يريد الانضمام إلى شباب بلوزداد في حال الرحيل عن الأهلي في ظل رفضه اللعب للأندية المحلية المصرية، وتفضيله الانتقال إلى فريق يشارك في دوري أبطال أفريقيا.