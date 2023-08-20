"الجيزة" تستجيب: رفع تراكمات ومخلفات شارع مسجد السلام بالوراق (صور)

وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى الوراق باتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب شكوى عدد من المواطنين والخاصة بتراكم مخلفات بقطعة أرض بشارع مسجد السلام بوراق الحضر وعدم التزام الباعة بسوق العمارنة بإجراءات تخفيف أحمال الكهرباء.

على الفور، قامت أجهزة حى الوراق برفع مخلفات البناء وتجمعات القمامة من الموقع محل الشكوى، كما تم توجيه عدد من الحملات للتفتيش على المحال والباعة بسوق العمارنة لإلزام الباعة بإجراءات تخفيف الأحمال ومنع الإضاءة المبهرة.

و أجرى محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وذلك في إطار رؤية الدولة في أعمال تحسين الصورة البصرية وتجميل الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بذلك الصرح الكبير وذلك في اطار أعمال التنسيق العام للمنطقة.

وشملت جولة المحافظ تفقد خطه التطوير بدءًا من ميدان الرماية مرورآ بطريق القاهرة أسكندرية الصحراوي وحتي مطار سفنكس وكذا طريق الفيوم.

كما تفقد محافظ الجيزة المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب والممشي السياحي ومتابعة أعمال تجميل وطلاء الأسوار بشكل ذات طابع متناسق مع المنطقه بالإضافة إلى وسائل الإنارة والاضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط وذلك في إطار تكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرفع كفاءة الطرق والمحاور والمبانى المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير وتحسين الصورة البصرية لها.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة مراعاة التنفيذ بالمواصفات المحددة للحفاظ علي عوامل الاستدامه عقب الأنتهاء من أعمال التطوير مع تخصيص أماكن أنتظار للدرجات الهوائية بالممشي السياحي الجاري.

وأشار محافظ الجيزة أن المحافظ لاتدخر جهدآ في تقديم سبل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام وطارق صبحي استشاري المشروع و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة و طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

أعمال محافظة الجيزة بالوراق

أعمال محافظة الجيزة بالوراق

أعمال محافظة الجيزة بالوراق

أعمال محافظة الجيزة بالوراق

أعمال محافظة الجيزة بالوراق

أعمال محافظة الجيزة بالوراق