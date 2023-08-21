الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي تطوير قابلية الروبوتات للتفاعل مع البيئة والبشر؟

روبوتات
روبوتات

في السنوات الأخيرة، شهدت تقنيات الذكاء الاصطناعي تطورًا هائلا في مجال صناعة الروبوتات، حيث تمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي الروبوتات من تعلّم المهارات والتفاعل مع البيئة والتفاعل مع البشر بشكل أكثر ذكاءً وفاعلية. 

كما يعتبر الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أهم العوامل التي تحدد كفاءة وقابلية الروبوتات لتنفيذ المهام المتعددة والتفاعل بشكل ذكي مع محيطها، فقد أصبح تقاطع الروبوتات والذكاء الاصطناعي بسرعة قوة دافعة في إنشاء صناعات جديدة وتقنيات متطورة وزيادة الإنتاجية والكفاءة في الكثير من القطاعات.

من السيارات ذاتية القيادة وخدمة العملاء والرعاية الصحية إلى الروبوتات الصناعية والخدمية، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في تحويل الصناعات وتحسين الحياة اليومية، وفقًا لما ذكره موقع " online degrees".

يعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الروبوتات هو خطوة مهمة نحو تحسين قدراتها للتعلم والتفاعل مع البيئة والبشر، فتقنيات الذكاء الاصطناعي تمكن الروبوتات من تكوين مفاهيم ونماذج مفهومية تساعدها في تنفيذ مهام متنوعة بشكل ذكي.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد التقنيات الحديثة في تحسين قدرة الروبوتات على التفاعل بشكل فعّال مع البشر بواسطة تعلم الصوت والنص والصورة وتحليل الانطباعات. 

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تطوير قابلية الروبوتات للتفاعل مع البشر؟

تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الشبكات العصبية الاصطناعية وتعلم الآلة يمكنها تحسين قابلية الروبوتات للتعلم، حيث توفر هذه التقنيات القدرة على تحليل البيانات واكتساب المعرفة من خلال الخبرات السابقة، حيث يتعلم الروبوت بالتفاعل مع بيئته واكتشاف الأنماط والسياقات المختلفة وبناء نماذج مفهومية تساعده في إتمام المهام المختلفة.

كما أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكن الروبوتات من التفاعل مع البشر بشكل ذكي وطبيعي، حيث يتم ذلك من خلال تحسين قدرة الروبوتات على التعرف على الصوت والنص والصورة والتفاعل معها بطريقة سلسة ومفهومة. 

ويعتبر التعلم العميق وتحليل اللغة الطبيعية وتعلم الانطباعات، من بين التقنيات التي تساعد في تجاوب الروبوتات مع التعليمات الصوتية أو النصية أو حتى التعابير الوجهية للبشر.

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