رئيس الأوبرا يكشف جديد مهرجان القلعة 2023 وأسعار التذاكر

كشف الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل مهرجان القلعة 2023 الذي ينطلق يوم الجمعة القادم الموافق 25 أغسطس، مؤكدًا أن مهرجان القلعة بالنسبة للمنظمين "عيد".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن فعاليات المهرجان تستمر 14 يوما، ويحيي الحفلات في كل يوم اثنين من ألمع المطربين، إلى جانب مسرح آخر يقدم تجارب فنية مختلفة، وهو جديد المهرجان هذا العام.

وأكد حرص إدارة المهرجان، على التنوع الموسيقي، وتقديم نماذج فنية مختلفة، من موسيقى عربية وموسيقى الجاز، والغناء الصوفي.

وأوضح أنه سيفتتح فعاليات المهرجان، الفنان مدحت صالح والفنانة فايا يونان، وفي اليوم التالي أوركسترا سيمفوني، وفرقة وسط البلد، وفي اليوم الثالث هاني شاكر، كما تقدم الفنانة سيمون والفنان هشام عباس، حفلهما في يوم واحد، وهو يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس.

وأشار إلى أنه ستكون هناك حفلة لنجوم الأوبرا المميزين، ونسمة عبدالعزيز، ولأول مرة يشارك في المهرجان عزيز مرقة ووليد توفيق، وسيحيى الليلة الصوفية الشيخ ياسين التهامي، والمنشد أحمد العمري من أبناء دار الأوبرا المصرية، وستشارك فرق أجنبية من سريلانكا.

أكد أن جميع أيام مهرجان القلعة ستكون مميزة، وسيتم بيع تذاكر المهرجان من خلال أكشاك البيع، وسعر التذكرة هو سعر دخول القلعة 60 جنيها، ودخول الأطفال مجانًا.