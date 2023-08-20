الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة للذرة الصفراء

ذرة صفراء
ذرة صفراء

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة جديدة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB فترة شحن من 1 إلى 15 أكتوبر/ أو 15 إلى 30 أكتوبر 2023 والسداد AT Sight.


تقدم العروض يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت. 


باقي الشروط طبقاً لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB، والتي يمكن الحصول عليها من الهيئة بمقرها في العاصمة الإدارية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالدور الثالث.

ومن جهة أخري كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين المصرية، اليوم الأحد، عن إمكانية تصدير مصر للقمح الروسي في المستقبل.


وذلك حسب تقرير لوكالة "سبوتنيك" الروسية، عن إمكانية إتاحة فرص التوسع في شراء المزيد من القمح الروسي وتصديره إلى دول الجوار، إذا ما قامت موسكو بالاستثمار في إنشاء مركز لوجستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


ولفتت الهيئة إلى أن "لعب مصر دور البوابة المصدرة للأقماح، سيتطلب قيام روسيا بالاستثمار في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتخزين وتداول القمح والحبوب الأخرى، ومن ثم بيعها داخل مصر والمنطقة العربية المحيطة ودول شمال وشرق إفريقيا".

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