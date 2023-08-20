الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية إلى وقف الأعمال العسكرية فى كردفان

أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان، اليوم الأحد، عن انزعاجها من زيادة مستوى العنف أخيرا في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان.

ودعت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها، الأطراف السودانية، إلى وقف الأعمال العسكرية في الولايتين على الفور والعودة إلى الحوار.

وأكدت البعثة الأممية أن التطورات العسكرية الأخيرة في هاتين الولايتين في كردفان مؤسفة.

وشددت على ضرورة أن تتوقف جميع الأعمال العسكرية والتعبئة على الفور؛ لتخفيف معاناة السكان المتضررين.

وطالبت الأمم المتحدة من خلال بيانها اليوم الأحد، جميع الجهات العسكرية الفاعلة في السودان إلى الامتناع عن الأعمال، التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الصراع المسلح، وضمان حماية السكان المدنيين والبنية التحتية.

نزوح 4 ملايين سوداني جراء الحرب

وسبق، أن كشفت تقارير دولية عن نزوح أكثر من 4 ملايين شخص داخل وخارج البلاد بسبب الصراع الذي اندلع في 15 أبريل، حيث نزح ما يقرب من 3.3 مليون شخص داخليًا اعتبارًا من 8 أغسطس، وفقًا لقائمة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة (IOM DTM).

وأصدرت منسق الشئون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، بيانًا في 9 أغسطس دعا أطراف النزاع إلى السماح للمدنيين بالمرور الآمن من مناطق النزاع في الخرطوم ودارفور، ومناطق القتال النشط الأخرى.

وأشارت إلى أن هذا تم الاتفاق عليه في جدة في 11 مايو 2023 من قبل الموقعين على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، وحثت الأطراف على متابعة التزاماتها باحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ووفقًا لتقرير تابع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، فبات الوضع في إقليم دارفور، لا سيما في غرب ووسط دارفور مريعا، حيث هُجرت البلدات والقرى في أعقاب نزوح جماعي للسكان بسبب الصراع.