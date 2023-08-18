اليونيسف: 9 ملايين طفل بحاجة للمساعدة العاجلة بسبب الاشتباكات فى السودان

أكدت اليونيسف، أن 9 ملايين طفل بحاجة للمساعدة العاجلة بسبب الاشتباكات في السودان، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن أنها تلقت تقارير عن 2500 انتهاك صارخ لحقوق الطفل، بمتوسط انتهاك واحد على الأقل في الساعة، بعد 100 يوم على اندلاع النزاع القاسي في السودان، محذرة من تزايد العنف القائم على النوع ضد النساء والفتيات.

وأضافت (اليونيسف) في بيان أن "الأرقام هي الأرقام المبلغ عنها لمصادر اليونيسف فقط، ويرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير، وهي تذكير قاتم بالأثر اليومي للأزمة على أكثر الفئات هشاشة، في بلد يحتاج فيه حوالي 14 مليون طفل إلى دعم إنساني".

ونقل البيان عن تيد شيبان، نائب المديرة التنفيذية للعمل الإنساني وعمليات الإمداد في اليونيسف قوله: "حجم تأثير هذا النزاع على الأطفال في الأيام المئة الماضية، يكاد أن يستعصي على الفهم. في كل يوم، يُقتل الأطفال ويصابون ويختطفون، وتضررت ونُهبت ودُمرت المدارس والمستشفيات والبنى التحتية الحيوية والإمدادات المنقذة للحياة التي يعتمدون عليها".