الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل يحقق الاقتصاد الأمريكي نموا في الربع الثالث من العام الجاري؟.. اقتصادي يُجيب

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

أوضح المحلل الاقتصادي أحمد نجم، هل يحقق الاقتصاد الأمريكي نموا في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الاسواق تترقب خطاب باول في ندوة "جاكسون هول" لتحديد مسار الفائدة.

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي ربما مازال مرشح للربع الثالث بمزيد من النمو، ولكن هذا الأمر من الممكن أن يتغير من خلال تغيير معدلات التضخم، موضحاً أن الأسواق من الممكن أن تشهد عدد من المفاجأت.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي عرضه لكثير من المخاطر في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الموجة التشديدة التي قام بها الأمريكي لم تنتهي خصوصاً أن الأرقام القصوي التي وصل لها الفيدرالي لم يعادل معدلات التضخم.

اكسترا نيوز أحمد نجم الاقتصاد الأمريكي

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