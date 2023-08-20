وفد "حياة كريمة" فى زيارة للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، رافقه جلال الطاهر نائب أول، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبدالعزيز أمين الصندوق وصابر همام عضو مجلس الإدارة، وفد من مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

ضم وفد حياة كريمة، كلا من العميد ممدوح فوزي، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، محمد جمال منسق محافظة الإسماعيلية، محمد فراج منسق مركز الإسماعيلية، محمد مصباح المسئول الإعلامي، وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل التعاون المشترك في سبيل خدمة المواطن بمحافظة الإسماعيلية .

من جانبه، أكد الشافعي، أن الدولة المصرية تستهدف الارتقاء بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية، من صحة وتعليم وسياحة وزراعة وري وصناعة وغيرها من مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي.

فيما أشار سعيد شعيب، سكرتير الغرفة التجارية إلى أن مبادرة حياة كريمة من أهم المشروعات التنموية القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفذها الحكومة بكل سرعة وقوة دون أي تهاون، مضيفًا أن مبادرة حياة كريمة ساهمت وتسهم في سد الفجوة التنموية بين القرى والاستثمار في العنصر البشري.

وتابع وائل عبدالعزيز، أمين الصندوق، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت منذ الإعلان عنها في تحقيق الترابط والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وهو ما يدل على أن جميع فئات المجتمع تسعى لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق الهدف التنموي والاقتصادي منها.

فيما أكد وفد حياة كريمة حرصهم على تحقيق إنجازات ملموسة في الشارع الإسماعيلي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.