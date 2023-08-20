ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة منها السفينة (ARGO I) التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 180 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ31700 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، وذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادرات من البضائع العامة 31759 طن تشمل 10400 طن يوريا و6296 طن رمل و 3250 طن مولاس و 4753 طن اسمنت معبأ و7060 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44729 طن تشمل 14470 طن خردة و940 طن خشب زان و1414 طن ابلاكاش و 6000 طن ذرة و 533 طن أسمنت و21372 طن قمح.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 966 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3295 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131060 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 138065 طنًا.

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3773 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5415 شاحنة.

تابعت د.منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الأسبوع الماضى حيث تلقت تقريرًا تضمن أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة بإجمالى 393 محضرًا، بعدد ٢٩ محضر للمخابز لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وتصرف وتجميع دقيق، بجانب 361 محضرًا للأسواق لرصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر، وأيضًا تعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء وورق مخالفات بالمخالفة للاشتراطات الصحية.