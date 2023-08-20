إصابة 5 أشخاص من بينهم سيدة أثناء مشاجرة فى قنا

أصيب 5 أشخاص بينهم سيدة، اليوم الأحد، إثر التعدي عليهم بالضرب في مشاجرة مع آخرين بقرية القارة في مركز أبوتشت شمالي قنا وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالعصا الشوم وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص بينهم سيدة.

بعد الفحص، تبين إصابة كل من "يوسف.أ.ع"، 17 عامًا، و"يوسف.ن.ع"، 16 عامًا و"أشرف.ع.ج"، 52 عامًا، وشقيقه "طارق.ع.ج"، 36 عامًا، و"إ.ع.ا"، 26 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.