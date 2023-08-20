الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"علامات تساعد الكنيسة".. بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد العذراء بقويسنا

ابراهيم اسحق
ابراهيم اسحق

ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، والمناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا.

شارك في الصلاة الأب برنابا فانوس، والأب أنجيليوس مسعود، راعيا الكاتدرائية، والشماس أشرف حمدي. وألقى صاحب الغبطة عظة الاحتفال قائلًا: هناك علامات تساعد الكنيسة على معايشة سر الفداء مثل: أسرار الكنيسة.

وأضاف الأب البطريرك: أمنا مريم العذراء، شاركتنا الموت البشري، ولكن لم تعش مخاوف الموت، بل عاشت أفراح القيامة مع ابنها.

وبارك بطريرك الأقباط الكاثوليك عددًا من شباب وشابات الرعية، من مرحلة إعداد الخدام، للخدمة داخل الكنيسة وانتهى الاحتفال بالتطواف المريمي، بالإضافة إلى تسليم الشهادات التذكارية، والتقاط الصور الختامية.
 

إبراهيم إسحق اصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيان اليوم لتهنئة السيد رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو وق ا بطريرك الأقباط الكاثوليك إبراهيم اسحق الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط

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