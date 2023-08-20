"علامات تساعد الكنيسة".. بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد العذراء بقويسنا

ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، والمناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا.

شارك في الصلاة الأب برنابا فانوس، والأب أنجيليوس مسعود، راعيا الكاتدرائية، والشماس أشرف حمدي. وألقى صاحب الغبطة عظة الاحتفال قائلًا: هناك علامات تساعد الكنيسة على معايشة سر الفداء مثل: أسرار الكنيسة.

وأضاف الأب البطريرك: أمنا مريم العذراء، شاركتنا الموت البشري، ولكن لم تعش مخاوف الموت، بل عاشت أفراح القيامة مع ابنها.

وبارك بطريرك الأقباط الكاثوليك عددًا من شباب وشابات الرعية، من مرحلة إعداد الخدام، للخدمة داخل الكنيسة وانتهى الاحتفال بالتطواف المريمي، بالإضافة إلى تسليم الشهادات التذكارية، والتقاط الصور الختامية.

