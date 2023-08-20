الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 393 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الأسبوع الماضي.

وتلقت تقريرًا تضمن أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة، وذلك بإجمالي ٣٩٣ محضرًا، بعدد ٢٩ محضر للمخابز لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وتصرف وتجميع دقيق ، هذا إلى جانب ٣٦١ محضر للأسواق لرصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و عدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر.

وأيضًا تعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء وورق مخالفات بالمخالفة للاشتراطات  الصحية، وكذلك بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى، وعدم الإعلان عن مخازن، فضلًا عن تحرير ٣ محاضر لمستودعات الغاز لعدم الإعلان عن أسعار الغاز وكذلك نقص وزن اسطوانات الغاز.

وشددت الدكتورة منال عوض،على ضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

دمياط محافظ دمياط اخبار دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

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