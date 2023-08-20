"تضامن الشرقية" والأورمان تنظمان قافلة طبية لدعم المرضى غير القادرين

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في الشرقية جمعية الأورمان في تنظيم قافلة طبية جديدة استهدفت توقيع الكشف الطبي على 98 مريضًا ومريضة ضمن المرضى الغير قادرين في قريتي أبو متنا وبهنيا بمركز ديرب نجم، وقرى حي النصر ومبارك والسلام بمركز كفر صقر، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق.

وأكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، على الدور الحيوي والفعّال للتحالف الوطني للعمل الاجتماعي التنموي، في إطار رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في مساندة قضايا التنمية، وانطلاقًا من كون عملية الحوار والشراكة هي عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التي تخدم رؤية مصر 2030.

وأوضح أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بدءًا من الزرقاء والبيضاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، كذلك تسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية للذين يحتاجون إليها، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع، والدور الرائد في العمل الخيري، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، الأولى بالرعاية.

وفي السياق، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني، في تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان تماما، وذلك بقاعة المجد بأولاد صقر، لدعم ٣٠٠ أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بعدد 6 قرى، وهم قرى بني حسن وبني منصور وقصاصين الأزهار ومنشأة ناصر بأولاد صقر وكفر السويركي بكفر سكر.