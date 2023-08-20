أوكرانيا: روسيا تضع 5 سفن حربية في البحر الأسود مزودة بصواريخ كاليبر

أكدت قيادة القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، الأحد، أن روسيا تحتفظ بخمس سفن حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك سفينة حربية مسلحة بحوالي 4 صواريخ (كاليبر كروز).

وأوضحت القيادة البحرية، أن هناك خمس سفن معادية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ كاليبر مع ما يصل إلى أربعة صواريخ وسفينة معادية واحدة في بحر آزوف، وذلك وفق وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية.

وكشفت الدفاع الأوكرانية، عن وجود 8 سفن حربية روسية أخرى، من بينها اثنتان مسلحتان بما يصل إلى 24 صاروخ كروز من طراز (كاليبر).

القوات الروسية تتعرض لضغوط شديدة بسبب المسيرات الأوكرانية

وسبق وقالت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، إن قيادة القوات الجوية الروسية تتعرض لضغوط شديدة لتحسين الدفاعات الجوية فوق غرب روسيا مع تزايد الهجمات الجوية داخل البلاد من قبل الطائرات المسيرة بشكل مكثف.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها الاستخباراتي اليومي للحرب الروسية في أوكرانيا، أن موسكو تتعرض لهجمات بطائرات مسيرة بشكل منتظم، بجانب استهداف الأراضي الروسية بصواريخ طراز “إس إيه 5 جامون” من جانب أوكرانيا.