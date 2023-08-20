الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: روسيا تضع 5 سفن حربية في البحر الأسود مزودة بصواريخ كاليبر

سفن حربية في البحر
سفن حربية في البحر الأسود

أكدت قيادة القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، الأحد، أن روسيا تحتفظ بخمس سفن حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك سفينة حربية مسلحة بحوالي 4 صواريخ (كاليبر كروز).

 وأوضحت القيادة البحرية، أن هناك خمس سفن معادية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ كاليبر مع ما يصل إلى أربعة صواريخ وسفينة معادية واحدة في بحر آزوف، وذلك وفق  وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية.

وكشفت الدفاع الأوكرانية، عن وجود 8 سفن حربية روسية أخرى، من بينها اثنتان مسلحتان بما يصل إلى 24 صاروخ كروز من طراز (كاليبر).

القوات الروسية تتعرض لضغوط شديدة بسبب المسيرات الأوكرانية

وسبق وقالت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، إن قيادة القوات الجوية الروسية تتعرض لضغوط شديدة لتحسين الدفاعات الجوية فوق غرب روسيا مع تزايد الهجمات الجوية داخل البلاد من قبل الطائرات المسيرة بشكل مكثف.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها الاستخباراتي اليومي للحرب الروسية في أوكرانيا، أن موسكو تتعرض  لهجمات بطائرات مسيرة بشكل منتظم، بجانب استهداف الأراضي الروسية بصواريخ  طراز “إس إيه 5 جامون” من جانب أوكرانيا.

خمس سفن سفن حربية مهمة قتالية البحر الأسود سفينة حربية مسلحة

الأكثر قراءة

لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم.. ووالدها: "جوزها سابها ميتة 6 ساعات" (فيديو)

ضبط طبيب مزيف أجرى عمليات للسيدات فى الإسكندرية

تأجيل محاكمة عبد الله الشريف ومطر وناصر وزوبع بتهمة قيادة جماعة إرهابية

"سابنى غضبانة وراح يصيف مع صديقته".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده

سر إضاءة برج القاهرة باللون الأزرق أمس (صورة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة