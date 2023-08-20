الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده

أعمال تطوير ورفع
أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده الفاصل

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده الفاصل بين منطقتيّ بنك الإسكان وشباب الخريجين بالضواحي، والذي يشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة ضمن الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بحي الضواحي.

وأوضح محافظ بورسعيد أن شارع محمد عبده شهد أعمال تطوير على أعلى مستوى، حيث شملت أعمال التطوير إحلال أعمدة الإنارة العامة وتقليل مساحة الأرصفة لتوسعة الشارع، ورصفًا وأعمال أسفلت بالطريق، وزيادة المسطحات الخضراء.

كما شهدت أعمال التطوير إزالة كل الإشغالات والتعديات والأكشاك المخالفة في محيط الشارع، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، ومنع التعدي على حرم الطريق، وزيادة نسبة الحدائق والمسطحات الخضراء على جانبيّ الطريق، وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والجهات المختصة بالعمل.

ووجّه المحافظ بتكثيف معدلات العمل والتنسيق بين كل الجهات المختصة، للانتهاء من تطوير الشارع في أقرب وقت.

أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده الفاصل
أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده الفاصل
أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده الفاصل
أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده الفاصل
أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده الفاصل
أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده الفاصل
الكفاءة الإشغالات والتعدي بالتنسيق بورس تطوير ورفع كفاءة اللواء عادل الغضبان محافظ

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