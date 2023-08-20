محافظ الشرقية يشدد على استيفاء الشروط البيئية لإنشاء مشروعات صناعية وطبية

وجَّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إدارة شئون البيئة بالديوان العام، بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كل الاشتراطات البيئية والصحية، وكذلك التفتيش دوريًا على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، أجرت وحدة التفتيش البيئى بإدارة شئون البيئة بالديوان العام، المعاينات الخاصة لـ11 موقعًا جديدًا لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز: (الزقازيق- منيا القمح– أبوحماد– ديرب نجم– فاقوس).

وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 5 محطات شبكات محمول، حيث تم استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كل الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شئون البيئة، وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات، للتأكد من مطابقتها اشتراطات البروتوكول الموقع بين (وزارة الاتصالات- وزارة الصحة والسكان- وزارة البيئة).

ومن بين هذه الاشتراطات: أن ينشأ البرج على سطح خرساني، وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 مترًا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية، وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول على سطح مستشفى متكامل، لعدم التداخل بين الموجات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفى.

من جهته، أكد المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شئون البيئة، قامت بفحص 52 نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، وتمت الموافقة على 48 مشروعًا بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية، فضلًا عن استيفاء (4) مشروعات، لحين استكمال الاشتراطات البيئية.

بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإدارة شئون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ(3) منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد (6) منشآت (4 مطاعم– مستشفى– مخزن)، للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

جاء ذلك فضلًا عن قيام لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شئون البيئة بالتفتيش على (35) ورشة (سيارات– ملابس)، كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بالتفتيش على (5) منشآت صحية (4 مستشفيات خاصة– معمل تحاليل)، بالإضافة لقيام لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات بالتفتيش على (3) محطات تموين سيارات، بالإضافة لقيام إدارة شئون البيئة بالتفتيش على (4) شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات.

وأسفر التفتيش عن الغلق الفوري لعدد (3) ورش ومعمل تحاليل، وتحرير (3) محاضر جنح لمحطة تموين سيارات، و(2) مستشفى، والتنبيه بإزالة المخالفات التي تم رصدها.