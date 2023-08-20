الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق وتشميع 5 "كافيهات" مخالفة بحدائق الأهرام فى الجيزة

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتصدي للمخالفات وكافة أشكال التعدي علي الطرق العامة لعدم إعاقة الحركة المرورية. 

ونفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال حي الهرم بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة أسفرت عن غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بشارع الضغط العالي وذلك استجابة لشكاوى عدد من المواطنين، لما تسببه من ضوضاء وإزعاج مستمر للمواطنين قاطني المنطقة واستخدام أجهزة مكبرات الصوت خلال الفترة الليلية.
 

كما تمت مصادرة المخالفات الخاصة بالكافيهات من كراسي وترابيزات متعدية علي الطريق العام ومكبرات الصوت واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

- رفع 520 حالة إشغال وتعدٍ لمحال ومنشآت تجارية

وفي نفس الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب برفع 520 حالة إشغال وتعد لمحال ومنشات تجارية بشوارع خلف المحكمة وربيع الجيزي وزكريا بن بخنس وميدان المحطة وتمشيط الشوارع من كافة المخالفات. 

وفي حي إمبابة تم رفع إشغالات وتعديات المطاعم والمقاهي بشوارع العامل الأول وطريق النصر والوحدة وإزالة الحواجز الحديدية المتعدية على الطريق بمنطقة أرض الجمعية وجار المتابعة لعدم تكرار المخالفات.

وكان أجري اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبيروذلك في إطار رؤية الدولة في أعمال تحسين الصورة البصرية وتجميل الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بذلك الصرح الكبير، وذلك في إطار أعمال التنسيق العام للمنطقة. 
شملت جولة محافظ الجيزة تفقد خطة التطوير بدءًا من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتي مطار سفنكس وكذا طريق الفيوم.

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حملات غلق وتشميع محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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