شرطة مزيفة.. ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بالبساتين

كشفت مديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، عن تفاصيل وملابسات واقعة ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بانتحال صفة رجال شرطة بالبساتين.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من أحد الأشخاص يفيد تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، واتفقا على التقابل؛ لتغيير مبلغ مالى عملة محلية بما يساويه من عملة أجنبية.

وعقب حضوره للمكان المتفق عليه فوجئ بعدد 3 أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص"، وادعوا بكونهم من "رجال الشرطة"، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه "ولاذوا بالفرار".



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمون بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، طبنجة صوت ، مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، السيارة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة "ملك أحدهم".

بمواجهتهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب عن طريق استخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.