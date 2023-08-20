محافظ أسيوط يبحث سير العمل بمنظومة المرتبات الحكومية "payroll"

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد شريت، مدير المديرية المالية بأسيوط، لمتابعة سير العمل بمنظومة المرتبات الحكومية "payroll" وتطوير منظومة العمل بالوحدات الحسابية.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير أنماط العمل الحكومي وفي إطار خطة وزارة المالية لرفع كفاءة مديرى الحسابات والعاملين بالإدارات المالية والوحدات الحسابية وتحسين بيئة العمل الحكومي في مصر.



وأشار محافظ أسيوط، إلى أن اللقاء تضمن مناقشة سير العمل بمنظومة المرتبات الحكومية "payroll" والتي تم تطبيقها بكافة الوحدات ومديريات الخدمات والقطاعات الحكومية تنفيذًا لخطة الدولة في التحول الرقمي لرفع كفاءة الوحدات الحسابية بنطاق عام المحافظة ومناقشة سبل مواجهة المشكلات التى تواجه العاملين بالمنظومة وتذليل العقبات أمام سير العمل.

وشدد على ضرورة التنسيق مع مندوبى المالية بالمديريات والوحدات المحلية لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والتنفيذ والرقابة والحفاظ على المال، فضلًا عن المتابعة المستمرة والمراجعة لتحصيل الإيرادات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتفعيل التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات.



كما استعرض المحافظ جهود المحافظة فى تطوير منظومة العمل بالإدارات الحسابية وتنفيذ خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية مع ضبط الإنفاق وترشيده والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتعظيم الإيرادات لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التابعة للمحافظة لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.