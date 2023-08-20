المؤبد لعاطلين كونا عصابة لترويج الهيروين في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الاجرامي في ترويج المخدرات بمنطقة المرج.

كشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمان، أنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذان من دائرة قسم المرج مكانا لهم لمزاولة نشاطهما الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم المرج.

بجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان أثناء ترويجهما المواد المخدرة في مسكن المتهم الاول فى دائرة قسم شرطة المرج.

عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 1 كيلو، ومبلغ مالي وهواتف محمولة وأسلحة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.