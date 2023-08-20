محافظ المنوفية: تحرير 191 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال يوم واحد

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة أمام المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم ضبط (17) شيكارة دقيق بلدى بأحد المخابز البلدية بشارع سعد زغلول بمدينة شبين الكوم قبل بيعه بالسوق السوداء بهدف التربح، كما تم التحفظ على (5) أطنان بذرة قطن مجهولة المصدر بمصنع لتصنيع الأعلاف الحيوانية بناحية زاوية الناعورة بالشهداء.

وأوضح أنه خلال تلك الحملات تم تحرير (191) محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين (89) محضر مخالفات مخابز و(102) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود ورصد شكاوى المواطنين للتعامل الفورى معها، من خلال غرف عمليات مديرية التموين والإدارات الفرعية، للوقوف على الحالة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.