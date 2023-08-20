ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

تم تفعيل القبة الحديدية الإسرائيلية بالقرب من حدود غزة بمنطقة أشكول، صباح الأحد، ردًا على طائرة دون طيار متجهة إلى إسرائيل من غزة، ولم تقع إصابات، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار ولم تسبب أي أضرار، وفقًا لوحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "شوهدت طائرة دون طيار منذ فترة وجيزة تحلق فوق قطاع غزة باتجاه أراضي دولة إسرائيل، ولم تدخل الطائرات إلى أراضينا، ومنذ لحظة إقلاعها اتبعت أنظمة سلاح الجو مسارها".

واتبعت القوات الجوية الإسرائيلية مسارها واستخدمت القبة الحديدية لاعتراض الطائرة دون طيار، حيث تم نقل استدعاء طائرات إضافية تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث، والتي تقوم بإجراء عمليات مسح، وستقوم القوات البرية قريبًا بجمع شظايا الطائرة لفحص ما إذا كانت مسلحة، والتي وفقًا للجيش الإسرائيلي لم تشكل تهديدًا للمواطنين الإسرائيليين بالقرب من حدود غزة، وبالتالي لم تطلق أي تنبيهات وطنية.

بحسب التحقيقات فإن الطائرة دون طيار تابعة لحركة حماس، وقد أقلعت من رفح، وكانت تحت المراقبة منذ لحظة إقلاعها، وبمجرد أن طارت شرقًا باتجاه إسرائيل، تم اعتراضها.

نشاط للجيش الإسرائيلي خلال الليل

نشطت قوات الجيش الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية ليل أمس السبت، للبحث عن منفذ عملية حوارة الذي ما زال طليقًا والمسئول عن مقتل إسرائيليين اثنين قرب حوارة ظهر أمس السبت.

وخلال هذا النشاط صادرت القوات الإسرائيلية المتمركزة بين مفرق تبوح وحوارة عدة أسلحة بدائية الصنع ورصاصات من سائق "السيارة المشبوهة". في الخليل صادروا سكينًا، وفي مدينة طولكرم، أطلق السكان النار باتجاه القوات الإسرائيلية ورشقوها بالمتفجرات، ورد جنود الجيش الإسرائيلي على النيران وأبلغوا عن إصابة واحدة، ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.