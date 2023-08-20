الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصريون بالخارج: إصدار أول وثيقة معاش تأميني بالدولار يؤكد حرص الدولة على حمايتنا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

بدأت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الترويج لوثيقة المصريين بالخارج بالدولار، لتوضيح مزاياها في توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

ورحب رؤساء جاليات بالخارج بإطلاق هذه الوثيقة، مؤكدين أن هذا التأمين هو الأول من نوعه ويستهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل.

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج: “إننا نرحب بكل قرار يهدف إلى رعاية أبناء مصر في الخارج، خاصة وأنهم يقومون بدور هام في رفعة مصر في كافة المجالات هذا الذي يجعلهم يتطلعون إلى مزيد من الاهتمام من جانب الدولة المصرية بهم مرة وبأبنائهم مرة أخرى”.

وأضاف أن الإعلان عن إصدار وثيقة معاش تأميني بالدولار للمصريين بالخارج يأتي في سياق حرص الدولة المصرية على أبنائها في الخارج، مؤكدا أن هذه الوثيقة ستجد قبولا واسعا من أبناء مصر في الخارج.

وأشاد بما تم الإعلان عنه من إمكانية حصول أي مصري في الخارج على وثيقة أو أكثر هذا الذي يعتبره حلا يناسب هؤلاء المصريين بالخارج الذين شارفوا على المعاش، حيث إن هناك خوفا على فئة كبيرة من جيل الوسط يمكن أن يتم حرمانها من هذه الوثيقة، فهناك أعداد كبيرة من هذا الجيل قد شارف على الستين، وهو ما كان يجعل فرصة الاستفادة من هذه الوثيقة من الصعوبة بمكان لهذه الفئة.

وتوقع العبيدي، أن يكون هناك إقبال كبير على هذه الوثيقة من قبل المصريين في الخارج خاصة هؤلاء الذين لم يتمكنوا من الاستمرار في دفع مستحقات معاشهم وتخلوا عن وظائفهم في مصر.

 

ومن جانبه أكد أحمد البيبة، مدرس مصري مقيم بدولة قطر، أن المصريين بالخارج يشعرون بسعادة غامرة حينما يتم العمل على أحد المشاكل التي تشغلهم وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذه الفئة الهامة من فئات المجتمع المصري.

وأضاف في تصريحات لـ “الدستور”، أن إصدار وثيقة للمعاش بالدولار للمصريين بالخارج، إن كان سيتحصل المصري المشترك في هذه المظلة، حينما يصل إلى السن القانونية معاشه بالدولار، يمثل خطوة هامة في طريق الضمان المعيشي الذي يسعى المصري في الخارج لتحقيقه، خاصة وأنه وأسرته قد اعتاد على الحياة في مستوى معين، من الصعوبة بمكان النزول عنه في نهاية حياته. 

وتوقع المدرس المصري المقيم بقطر، أن يكون هناك إقبال كبير جدا على الاستفادة بوثيقة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج وهو ما سيكون له فائدة متبادلة بين المصريين بالخارج من ناحية والدولة المصرية من ناحية أخرى.

كانت شركة مصر لتأمينات الحياة، بدأت اليوم، طرح أول وثيقة معاش تأميني بالدولار للمصريين بالخارج، في فروع البنك الأهلي المصري، وذلك لتحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

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