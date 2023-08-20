"وضع قاتم".. حرائق الغابات تضرب كندا مجددًا وتحذيرات وعمليات إخلاء واسعة

ناشد المسؤولون في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية عشرات الآلاف من السكان الاستجابة للتحذيرات والإخلاء من المناطق المهددة بحرائق الغابات "الشديدة وسريعة التغير"، وحثوا السائحين على التوقف عن تحليق الطائرات بدون طيار في المنطقة.

قال بوين ما، وزير إدارة الطوارئ في الإقليم، يوم السبت، "لا يمكننا التأكيد بقوة كافية على مدى أهمية اتباع أوامر الإخلاء عند إصدارها، إنها مسألة حياة أو موت ليس فقط للأشخاص في تلك الممتلكات، ولكن أيضًا لأول المستجيبين الذين سيعودون غالبًا لمحاولة مناشدة الناس للمغادرة"، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وتابع أن الوضع في أجزاء كبيرة من وادي أوكاناجان بما في ذلك مدينة كيلونا، كان "ديناميكيًا للغاية"، مؤكدًا أن قرابة 30 ألف شخص صدرت عليهم أوامر إجلاء بينما كان هناك 36 ألفًا آخرين في حالة تأهب استعدادًا للفرار.

- حرائق غابات تدمر مساحات شاسعة من كندا

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه تم حث السياح ومشغلي الطائرات بدون طيار على الابتعاد للسماح لأطقم الطوارئ بالعمل بأمان.

قال وزير الغابات في كولومبيا البريطانية، بروس رالستون، يوم السبت "الطائرات بدون طيار تشكل خطرًا كبيرًا على أطقمنا الجوية التي تقاوم الحرائق، الآن ليس الوقت المناسب لالتقاط صور حرائق الغابات النشطة، إنه ليس تصرفًا غير مسؤول فحسب، بل إنه من غير القانوني تحليقهم في مناطق النار".

وتابعت أن بعض السياح نشروا تجاربهم في حرائق الغابات على وسائل التواصل الاجتماعي وهناك صور لأشخاص يصطفون لمشاهدة حرائق الغابات، كما طلب رالستون من الناس الابتعاد عن البحيرات التي تستخدمها قاذفات المياه لإعادة ملء المياه لإخماد الحرائق.

وتابع وزير الغابات في كولومبيا البريطانية أن الطائرات بدون طيار يمكنها الهبوط بالطائرات المشاركة في مهام مكافحة الحرائق الحاسمة، تعرضت كيلونا، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، للاختناق بدخان كثيف حيث أصبحت أحدث مركز سكاني يضرب في صيف حرائق الغابات الدراماتيكية في جميع أنحاء كندا والتي خلفت ملايين الأفدنة محترقة، حيث يشارك حوالي 3400 عامل في مكافحة الحرائق في كولومبيا البريطانية، غرب كندا.

وقال رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا دانيال إيبي "الوضع الحالي قاتم".

- أسوأ موسم للحرائق في كندا

وبحسب صحيفة البريطانية، فإن كندا أسوأ موسم حرائق غابات، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن أكثر من 14 مليون هكتار (34.6 مليون فدان) قد تم حرقها بالفعل - أي ما يقرب من مساحة اليونان وما يقرب من ضعف مساحة الرقم القياسي الأخير البالغ 7.3 مليون هكتار، 4 أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء، جاستن ترودو، إنه تحدث إلى إيبي عن حالة حرائق الغابات سريعة التطور والمدمرة بشكل لا يصدق وتعهد بتوفير موارد فيدرالية للاستجابة للكارثة.

وتابعت الصحيفة أنه في غضون ذلك، دفعت الحرائق إلى الشمال في الأقاليم الشمالية الغربية إلى إخلاء يلونايف عاصمة الإقليم، ما جعل المدينة النائية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 ألف نسمة مدينة أشباح.

وقالت وزيرة الصحة جولي جرين، إن واحدًا من 39 مريضًا في المستشفى تم إجلاؤهم من مستشفى ستانتون الإقليمي توفي خلال الرحلة يوم الجمعة.

وتابعت "الجارديان" أن الرياح أدت إلى تأجيج حرائق الغابات باتجاه يلونايف، لكن يوم السبت شهد بعض الراحة بعد أن تسببت الأمطار الليلية في انخفاض حاد في درجات الحرارة، لكن مسؤولي المدينة حذروا من عودة درجات الحرارة الأكثر دفئا يوم الأحد. وقال شين طومسون، وزير البيئة في الإقليم، مساء السبت، إنه ليس من الآمن العودة إلى ييل.