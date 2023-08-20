الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة الدكتور أحمد طنطاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة بالمنوفية بأزمة قلبية مفاجئة

دكتور أحمد طنطاوي
دكتور أحمد طنطاوي

توفي الدكتور أحمد طنطاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة بالمنوفية، نائب رئيس هيئة الدواء، وأحد أبرز الوجوه النقابية العاملة لسنوات في محافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، دون أي سابق مرض أو أي عرض، وذلك أثناء عودته من عمله. 

ونعت نقابة الصيادلة بالمنوفية عضو مجلسها، الدكتور أحمد طنطاوي، بمزيد من الحزن والأسى، نظرا لما كان يتمتع به الرجل من حب واحترام الجميع، سواء خلال عمله في مواقع مختلفة بمديرية الصحة أو من خلال عمله النقابي لسنوات، حيث خدم وكان سندا لكل زملائه.

وأكد الدكتور محمود قصد، عضو مجلس نقابة الصيادلة بالمنوفية، أن الدكتور أحمد طنطاوي توفي بأزمة قلبية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم عقب عودته من عمله، ولم تفلح محاولات إنقاذ حياته، مشددا على أن صيادلة مصر خسروا إنسانا بمعنى الكلمة.

وسبق أن تولى الدكتور أحمد طنطاوي رئيسا للجنة التعليم الصيدلي، ومنسق عام لجان نقابة الصيادلة بالمنوفية، وإدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية بالمنوفية، ومديرا لمستشفى تلا العام بالمنوفية سابقا، وإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتور أحمد طنطاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة بالمنوفية ومدير مستشفى تلا سابقا، من مسجد الباشا بقرية كفر المصيلحة بشبين الكوم المنوفية، اليوم بعد صلاة الظهر، وسط مشاركة زملائه من الصيادلة والعاملين في مديرية الصحة بالمنوفية. 

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