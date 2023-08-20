الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية بطنطا ويزور أكبر مخزون للأدوية فى الشرق الأوسط

وزير التموين
وزير التموين

تفقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رامى، محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الأنشطة التجارية المتنوعة بالمنطقة اللوجستية/ التجارية بمدينة طنطا، وأيضًا قام بزيارة أكبر مخزن للأدوية في الشرق الأوسط بالمنطقة، كما تتضمن المنطقة اللوجستية/ التجارية بطنطا قاعات مؤتمرات تساهم فى إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، وتضم أكبر نادى رياضى اجتماعى بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة، وفندقًا على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية، ومحطة خدمة وتموين سيارات.

كما تم تزويد المنطقة التجارية اللوجستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى وشبكة اتصالات وشبكة إنترنت حديثة من خلال أجهزة الدولة المختلفة، كما أنه جار إنشاء أول سوق نموذجية مركزية، وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كل السلع الاستراتيجية، كما ستعمل هذه السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه.

 

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد- مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية/ اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين احتياجات المواطنين احتياجات المواطن استراتيجية أكبر نادى رياضي اجتماعي بالمنطقة الانشطة التجارية الاستراتيجية التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية التموين والتجارة

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