الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عشماوى": إتاحة 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية

الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم عشماوي

أكد  الدكتور  إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  ان مكتب السجل التجاري النموذجي  المميز داخل مقر المنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ،يتيح أيضا الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين  وخدمات الضرائب وكذلك خدمات السجل التجاري ،لافتا الى أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري اليكترونيا، حيث تم إتاحة أيضا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمى القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتى .
 
وأضاف "عشماوي" ان إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي عدد ٣٦ خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪؜ من الخدمات إلكترونيا .

 

جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتور  على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد  مكتب السجل التجاري النموذجي دخل  المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ،حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية ،وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات .

إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اللوجيستية المركز التجاري المنشأ للمصدرين المنطقة التجارية بمحافظة الغربية بوابة مصر الرقمية تنمية التجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية

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