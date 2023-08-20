الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يترأس غرفة عمليات امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم يترأس غرفة عمليات الامتحانات

ترأس المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023/ 2024 م. 

وجرى تجهيز 4 لجان موزعة بالإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن الامتحانات. 

وخلال متابعته العمل من داخل غرفة العمليات بالمديرية، اطمأن وكيل التعليم على وصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان بموعدها المحدد، والتزام الجميع بكل المسئوليات والمهام المكلفين بها والتعليمات الوزارية بهذا الشأن، مشددًا على التواصل اللحظي لسير منظومة العمل، وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فوري.

 

وكيل وزارة التربية والتعليم غرفه العمليات الرئيسية لمتابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة تجهيز 4 لجان الامتحانات وصول أوراق الأسئلة مقار اللجان

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