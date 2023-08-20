بعد قليل.. محاكمة مجدى راسخ وآخرين بقضية الاستيلاء على أموال الغاز
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، جلسة محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ الاستيلاء على أموال الغاز، والتي وصلت قيمتها لأكثر من مليار جنيه.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرءوف وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.
وأحالت جهات التحقيق محمد هاني، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، وذلك بصفتهما رئيسى مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها؛ لاتهامهما بالتعمد في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهما العقد المُبرم بين الشركة والهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى أنهما لم يلتزما بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتم توريدها للهيئة، خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالي مبلغ 969 مليون جنيه، أي نحو 1.7 مليار دولار خلال فترة رئاستهما للشركة، ما أدى إلى إلحاق الضرر بأموال الهيئة العامة للبترول.