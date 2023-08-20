الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. محاكمة مجدى راسخ وآخرين بقضية الاستيلاء على أموال الغاز

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، جلسة محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ الاستيلاء على أموال الغاز، والتي وصلت قيمتها لأكثر من مليار جنيه.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرءوف وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.
وأحالت جهات التحقيق محمد هاني، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، وذلك بصفتهما رئيسى مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها؛ لاتهامهما بالتعمد في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهما العقد المُبرم بين الشركة والهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى أنهما لم يلتزما بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتم توريدها للهيئة، خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالي مبلغ 969 مليون جنيه، أي نحو 1.7 مليار دولار خلال فترة رئاستهما للشركة، ما أدى إلى إلحاق الضرر بأموال الهيئة العامة للبترول.

استيلاء على أموال الهيئة العامة للبترول المستشار مجدي عبد الباري جنايات شمال القاهرة قيمة الغاز

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