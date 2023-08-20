الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الزيتون خلال أغسطس

محصول الزيتون
محصول الزيتون

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الزيتون مراعاتها خلال شهر أغسطس، وتمثلت التوصيات في الآتي:

- الري

- في حالة التنقيط هذه الأشهر يجب الاهتمام بتوفير مياه الري، للحصول على محصول وفير وثمار جيدة المواصفات ونموات جديدة لحمل محصول العام المقبل.

- يتم الرى خلال شهر أغسطس كل يوم ست مرات أسبوعيا أما خلال شهر سبتمبر يكون الرى ثلاث مرات أسبوعيا، وزيادة عدد النقاطات للأشجار الكبيرة فيكون عدد الخراطيم اثنين حول جذع الشجرة فى كل خرطوم 2 نقطة، ليكون عدد النقاطات على الجانبين ويكون الخرطوم بعيدا عن جذع الشجرة بمسافة نصف متر على الأقل.

-  يضاف حمض الفوسفوريك كل 15 يوما بمعدل 1 لتر للفدان.

- في الأراضى الرملية يتم زيادة معدل الري بنسبة 25% ويضاف على مرتين يوميا.

- يكون الاستهلاك اليومي من مياه الري طبقا لعمر الأشجار كالتالي:
1 سنة 30 لتر
2 سنة 40 لتر
3 سنوات 50 لتر
4 سنوات 60 لتر
5 سنوات 70 لتر
6 سنوات 80 لتر
أكثر من 6 سنوات 100 لتر

- التسميد 

- تعطى الأشجار في شهر أغسطس الجرعة الثالثة من التسميد النيتروجيني، بمعدل 40 جرام سلفات نشادر للشجرة، رية ورية.
- يضاف 1.25 كجم سلفات بوتاسيوم/ للفدان رية ورية، وهذه الإضافة هامة جدا لزيادة حجم الثمار وعدم إضافتها يكون الثمار في حالة سيئة وصغيرة الحجم.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الزيتون خلال شهري

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