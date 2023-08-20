الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جابر القرموطى يعلق على قرار الرئيس بإصدار عفو رئاسى عن عدد من السجناء

جابر القرموطى
جابر القرموطى

علق الإعلامي جابر القرموطي على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء منهم أحمد دومة، قائلاً: "إنها خطوة مهمة في إطار تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية". 

 

وأضاف الاعلامي جابر القرموطي خلال تقديمه برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية cbc، أن الدولة المصرية ملتزمة في منح حرية التعبير والتقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أنه قد تم الإفراج عن 1500 سجين منذ قرار تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022م، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية. 

 

وأوضح القرموطي أن هناك تحديات تواجه الدولة المصرية، لكن هناك أيضا مسار تنموي يواجه هذه التحديات ويتغلب عليها ويحل المشكلات ويقلل من الأثر السلبي لهذه التحديات. 

جابر القرموطي لجنة العفو الرئاسي أحمد دومة الافراج عن العدالة الإجتماعية سجناء رأي

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