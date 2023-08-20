بينها "العلاقة بين الشعر والعمارة" ببيت المعمار المصرى.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

يحتشد اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي السابعة والنصف، يواصل الكاتب العماني زهران القاسمي، والحاصل على جائزة البوكر للرواية العربية، جولته القاهرية، وذلك خلال الأمسية التي تعقد بمكتبة تنمية فرع المعادي.

وفي الثانية عشرة ظهرا، تعقد بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان “تخطيط المشروعات الثقافية في المكتبات والمتاحف والمؤسسات الفنية”، وذلك صمن فعاليات برنامج التوعية المعلوماتية، والتي وحدة الوعي المعلوماتي للمستفيدين بقطاع المكتبات، والتابعة لمكتبة الإسكندرية.

وفي إطار فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، في الثامنة والنصف مساء، حفلًا فنيًا موسيقيًا٬ والذي يحييه الفنان الشاب أحمد علي الحجار.

ــ فعاليات صندوق التنمية الثقافية

كما ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية عددا من الأمسيات الفنية والثقافية، عبر مراكزه الإبداعية المختلفة في القاهرة والإسكندرية.

ففي الخامسة مساء، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية ثقافية لمناقشة رواية الكاتب مصطفي البلكي “واد جده”، ويناقش الرواية كل من: الناقدة دكتورة عبير يحيي، الكاتب والناقد محمد عطية محمود.

وفي الثامنة مساء، يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك، حفل للفنانة رانيا الجناينى وفرقتها الموسيقية. يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأعمال التراثية والحديثة منها : "طول عمرى أحبك واشكيلك"، "لامونى الناس على حبى"، "انا فى انتظارك"، "صبرى عليك طال"، "مش نظرة وابتسامة".

وفي الخامسة مساء، يحل الشاعر ياسر قطامش، في ضيافة بيت المعمار المصري، بمقره الكائن بدرب اللبانة من ميدان القلعة، في لقاء بعنوان “العمارة والشعر”، ويتناول اللقاء الحديث عن ما هي علاقة العمارة بالشعر؟ وما هي أوجه الشبه بينهما؟ وهل للشعر تأثير على العمل الهندسي؟ وهل هناك أعمال شعرية ذات “نكهة” معمارية؟ إلي غير ذلك.

وفي السابعة مساء، تعقد أمسية جديدة من أمسيات صالون أحمد عبد المعطي حجازي، وذلك بمقر بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، ولقاء بعنوان “ماذا قدمت قصيدة النثر؟”.

ويشارك في الأمسية كل من: الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، الشاعر الناقد عبد العزيز موافي، الشاعر إيهاب البشبيشي، وتدير الأمسية الشاعرة الباحثة مروة نبيل.

ــ أنشطة بيت السناري الأثري

كما يقيم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، عددا من الفعاليات، والتي تبدأ في الحادية عشر صباحا، من خلال ورشة حكي وقراءة تفاعلية بعنوان “حكاية القائد جحوتي”، والتي يقدمها الكاتب محمد رمضان حسين.

وفي نفس التوقيت ــ الحادية عشر صباحا ــ تعقد ورشة أخري بعنوان “الحكايات ألوان”، وتقدمها المدربة سوسن رضوان.

تركز الورشة على تعليم الأطفال الوصف والارتجال والإبداع، واستخدام تعبيرات الوجه والجسم والصوت والخيال، واكسابهم مهارات إعداد الحكاية واختيار الموضوع واستخدام المشاعر ووصف الاحداث، والتدريب على مهارات وأدوات الحكي، وكذلك التعبير عن الذات والثقة بالنفس والمشاركة الفعالة.

في سياق متصل، تعقد ببيت السناري أيضا، في تمام السادسة مساًء، ندوة لمناقشة وتوقيع رواية “بالختم الكيني” والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، من تأليف شيرين هلال، ويناقش الرواية كلا من: الكاتب أحمد إبراهيم الشريف، والكاتب منير عتيبة، ويديرها الناقد دكتور هيثم الحاج علي.

وضمن فعاليات برنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، تحيى فرقة رضا للفنون الشعبية، حفلا جديدا لها، وذلك في التاسعة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.