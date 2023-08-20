الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى أمراض جلدية يكشف حقائق صادمة عن مخاطر وأضرار مستحضرات التجميل

مستحضرات التجميل
مستحضرات التجميل

أوضح الدكتور حسن الفكهاني، استشاري الأمراض الجلدية بجامعة المنيا، مخاطر وأضرار مستحضرات التجميل ، قائلاً: "إنه في عام 1938م كانت قيمة تجارة مستحضرات التجميل في أمريكا مليار دولار". 

وأضاف "الفكهاني"، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي عبر فضائية cbc، أنه منذ 3 سنوات أصبحت قيمة تجارة مستحضرات التجميل  في أمريكا 169 مليار دولارًا، لافتا ًإلى أن الـ FDA تستطيع مراقبة كافة الأدوية وكل مكونات الغذاء لكن ليس لها رقابة على مستحضرات التجميل. 

وأوضح أن عدد كبير من مستحضرات التجميل بها مواد مسرطنة، وهي حقائق علمية مؤكدة بنسبة كبيرة جدًا، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي جهة في العالم تستطيع مراقبة مستحضرات التجميل.

وأشار إلى أن هناك 10 – 12 مستحضر تجميل ممنوعين في الاتحاد الأوروبي وأمريكا، لافتا إلى أن أي سيدة تستطيع أن تعرف إذا كان المنتج الذي تستخدمه يتفق مع هذه المعايير أم لا وذلك بالدخول على جروب “environmental workshop group ewg”، ومن خلاله تستطيع معرفة كافة مستحضرات التجميل الممنوعة.

وبين أن هناك بعض الروائح يكون فيها مواد مسرطنة، لكن لايمكن ذكرها، وبالتالي فإن شركات التجميل تستطيع التلاعب بالأنظمة من أجل البيع ، لكن هذه المبيعات تؤثر سلبًا على صحة الناس.

استشاري أمراض جلدية مستحضرات التجميل أضرار مخاطر الدكتور حسن الفكهاني

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