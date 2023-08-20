الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار النفط والبترول وسط تغير لوجهة صادرات روسيا

النفط
النفط

شهدت أسعار البترول والنفط العالمي، استقرارًا خلال الساعات الماضية، وتشير التوقعات إلى حدوث تغير كبير في الآفاق المستقبلية لوجهة صادرات روسيا ومنطقة بحر قزوين من النفط الخام والمتكثفات على خلفية العقوبات المفروضة من قبل كل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

فقد سجل خام برنت 84.80 دولار للبرميل، فيما حقق غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.25 دولار للبرميل.

ياتي هذا تماشيًا مع توقع انخفاض الإمدادت الروسية على المدى المتوسط، سيتراجع إجمالي صادرات النفط الخام والمتكثفات من روسيا وبحر قزوين من نحو 6 ملايين برميل/يوم فى عام 2021 إلى نحو 5.3 مليون برميل يوم في عام 2025، وذلك وفقًا لتقرير الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاستها على تجارة النفط العالمية الصادر عن منظمة أوابك.

وفي سياق منفصل، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة  توقيع بروتوكول تعاون لمدة 5 سنوات بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية  بشأن تقديم  الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات داخل المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي .

ويأتى الاتفاق في إطار حرص الحكومة على تقديم  كافة أوجه الدعم لمشروع المثلث الذهبى باعتباره من المشروعات القومية الكبرى التى تخدم منطقة جنوب مصر، وتعتمد على الثروات التعدينية الهائلة للمنطقة، بالإضافة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة والموقع الإستراتيجى المتميز.

وأوضح الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن مشروع المثلث الذهبي يقع فى الصحراء الشرقية على مساحة تزيد عن 2.2 مليون فدان ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمضي قدمًا في اتخاذ خطوات تعاون مع المؤسسات المختلفة للاستفادة من الثروات والمقومات التي تضمها المنطقة، لافتاً إلى أنها تحتوي على الكثير من المقومات الصناعية واللوجستية والسياحية والمواقع الأثرية.

و من جانبه، أوضح المهندس تيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، أن دور الجهاز بموجب الاتفاق يتمثل في تنفيذ الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات التي تحددها الهيئة، والتي تشمل إجراء أعمال معاينات ودراسات وتصميمات وإعداد مستندات. 

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