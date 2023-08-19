العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقته فى اللبان بالإسكندرية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته بشارع حمام الورشة بمنطقة اللبان، تم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مسن بشارع حمام الورشة دائرة القسم.



انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وفريق من النيابة العامة، وتبين صحة البلاغ.



وبالمعاينة والفحص تبين وحود جثة مسن يدعى أحمد.م، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتبين سلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها ابتعدت معه شبهة السرقة قبل أن يثبت تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.



وحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.