السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقته فى اللبان بالإسكندرية

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته بشارع حمام الورشة بمنطقة اللبان، تم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مسن بشارع حمام الورشة دائرة القسم.


انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وفريق من النيابة العامة، وتبين صحة البلاغ.


وبالمعاينة والفحص تبين وحود جثة مسن يدعى أحمد.م، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتبين سلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها ابتعدت معه شبهة السرقة قبل أن يثبت تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.


وحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إسكندرية الأدلة الجنائية العثور على جثة مسن اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية انبعاث رائحة كريهة فريق من النيابة العامة

الأكثر قراءة

أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس إدارة الزمالك

"أمى جزمتها برقبتك".. سميرة عبدالعزيز تكشف تفاصيل رسالة تلقتها من محمد رمضان

دولة عربية بينهم.. أبرز الدول التي ظهر بها متحور "أوميكرون" الجديد "إنفوجراف"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 على بوابة الأزهر

بالأسماء.. 7 مصابين في حادث طريق "إسكندرية - مطروح" الساحلي

أحمد موسى يكشف عن شروط نيمار الغريبة قبل انضمامه لنادى الهلال السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال