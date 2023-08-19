"القاهرة الإخبارية": الجيش الإسرائيلى يدفع بـ15 فرقة من حرس الحدود لمنع الهجمات المحتملة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" إن الجيش الإسرائيلي دفع بـ15 فرقة من حرس الحدود، لمنع أي هجمات محتملة بعد حادث إطلاق النار في بلدة حوارة بنابلس اليوم والذي أدى لمقتل مستوطنين اثنين إسرائيليين.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن القوات الإسرائيلية تقوم بعملية تمشيط لمكان الحادث للوصول لأية معلومات تفيد في الوصول إلى منفذي عملية إطلاق النار في بلدة حوارة.

وأكدت أن المحللين العسكريين في إسرائيل وصفوا هذا الحادث بأنه إخفاق أمني عسكري، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تأخرت 25 دقيقة في الوصول إلى مكان الحادث.

وتابعت أن التحقيق الأول لجيش الاحتلال يوضح أن الشاب الفلسطيني نزل من مركبته على الأقدام ووصل إلى مغسلة السيارات ثم سأل عن هوية الموجودين في المكان، ثم أخرج مسدسه وأطلق النار على المستوطنين بطريقة مباشرة وقريبة جدًا.