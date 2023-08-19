السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الجيش الإسرائيلى يدفع بـ15 فرقة من حرس الحدود لمنع الهجمات المحتملة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" إن الجيش الإسرائيلي دفع بـ15 فرقة من حرس الحدود، لمنع أي هجمات محتملة بعد حادث إطلاق النار في بلدة حوارة بنابلس اليوم والذي أدى لمقتل مستوطنين اثنين إسرائيليين.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن القوات الإسرائيلية تقوم بعملية تمشيط لمكان الحادث للوصول لأية معلومات تفيد في الوصول إلى منفذي عملية إطلاق النار في بلدة حوارة.

وأكدت أن المحللين العسكريين في إسرائيل وصفوا هذا الحادث بأنه إخفاق أمني عسكري، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تأخرت 25 دقيقة في الوصول إلى مكان الحادث.

وتابعت أن التحقيق الأول لجيش الاحتلال يوضح أن الشاب الفلسطيني نزل من مركبته على الأقدام ووصل إلى مغسلة السيارات ثم سأل عن هوية الموجودين في المكان، ثم أخرج مسدسه وأطلق النار على المستوطنين بطريقة مباشرة وقريبة جدًا.

الجيش الإسرائيلي إطلاق نار في حوارة بلدة حوارة القاهرة الإخبارية اقتحامات قوات الاحتلال قوات الاحتلال

الأكثر قراءة

"أمى جزمتها برقبتك".. سميرة عبدالعزيز تكشف تفاصيل رسالة تلقتها من محمد رمضان

"تاج الدين" يكشف أعراض متحور كورونا الجديد ويوضح حقيقة وصوله لمصر

"متصدقش صفحة متصدقش".. الباز يكشف حقيقة المنصة المُضللة وكيفية ترويجها للأكاذيب

بعد منشورها عن الزعيم عادل إمام.. عفاف مصطفى: "أنا مقصدش أعمل جدال"

"الباز" يطالب بملاحقة مسئولين منصة "متصدقش" لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة

دولة عربية بينهم.. أبرز الدول التي ظهر بها متحور "أوميكرون" الجديد "إنفوجراف"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال