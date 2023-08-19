بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.. العاهل المغربى يصدر عفوًا عن 653 سجينًا

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة، أمرًا ساميًا بالعفو على 653 شخصًا، منهم 464 في حالة اعتقال و173 موجودين في حالة سراح، و16 من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل بهذا الخصوص، أنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1445 هجرية 2023 ميلادية تفضل الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 637 شخصًا.

وأضاف البيان أن عدد المعتقلين المستفيدين من العفو الملكي السامي 464 نزيلًا، والمستفيدين الموجودين في حالة سراح 173 شخصًا، إلى جانب العفو عن 16 من المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي عن تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب.

الذكرى الـ70 للثورة

ويخلد الشعب المغربي، يوم غدٍ الأحد الذكـرى الـ70 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، التي اندلعت يوم 20 أغسطس 1953.

وذكرت وثيقة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة، نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الثورة كانت محطة تاريخية بارزة وحاسمة في مسيرة النضال الوطني الذي خاضه المغاربة عبر عقود وأجيال، لصد التحرشات والاعتداءات الاستعمارية، فقدموا نماذج رائعة وفريدة في تاريخ تحرير الشعوب من براثن الاستعمار، وأعطوا المثال على قوة الترابط بين مكونات الشعب المغربي، بين القمة والقاعدة واسترخاصهم لكل غالٍ ونفيس دفاعًا عن مقدساتهم الدينية وثوابتهم الوطنية وهويتهم المغربية.

وأضافت، أن ملحمة ثورة الملك والشعب لها في قلب كل مغربي مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لما ترمز إليه من قيم حب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني والتضحية والالتزام والوفاء بالعهد وانتصار إرادة العرش والشعب.