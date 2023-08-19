السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: "البلد كانت على الأرض وإيد ربنا انتشلتها من الضياع"

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحريرجريدة الدستور، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال كلمته اليوم، على إضافة أفدنة جديدة للرقعة الزراعية خلال شهور قليلة، موضحًا أن هذه الأفدنة ستساعد على زيادة المعروض من السلع مما يؤدي لتحريك سعرها.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن السلع موجودة ومتوفرة لكنها مرتفعة الثمن لأن الطلب عليها أكبر بكثير من المعروض، مما أدى لزيادة الأسعار.

وأشار الباز إلى أن أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية، أثرت على مصر بشكل كبير لأن مصر بلد اقتصادها ناشئ، مردفا: "البلد كانت على الأرض، كانت تفككت، و ربنا مد يده وانتشل البلد من الضياع ووضعها على أول الطريق".

 

الباز محمد الباز الرقعة الزراعية الحرب الروسية

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