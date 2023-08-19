المقاولون يمنح محمد ناجي جدو الضوء الأخضر للانضمام لجهاز بيراميدز

وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على رحيل محمد ناجي جدو مدرب الفريق الأول للانتقال لجهاز فريق بيراميدز.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني للفريق على إقامة حفل تكريم للكابتن محمد ناجي جدو مدرب الفريق بعد موافقة النادي على انتقاله للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق بيراميدز.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو المجلس والمشرف العام على فريق الكرة أن النادي دائما يقف مع ابنائه وتم الترحيب بالعرض المقدم لمحمد ناجي جدو بعد تجربته الناجحة مع الذئاب الموسم الماضي تحت قيادة شوقي غريب.

يأتي هذا في ظل العلاقة الطيبة بين الناديين وبعد ترحيب المقاولون العرب إدارة وجهاز فني بطلب جدو والموافقة على خطوته الجديدة.

وقال محمد ناجي جدو إنه فخور بفترة تواجده في نادي عريق المقاولون العرب والعمل تحت قيادة شوقي غريب وأنه تعلم منه الكثير خلال فترة تواجده ضمن الجهاز موجها الشكر لإدارة النادي وللجهاز وزملائه واللاعبين متمنيا لهم التوفيق.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة أن جدو من المدربين الواعدين وأدى عمله بإخلاص طوال فترة تواجده.

وفي نفس الوقت، وجه الكابتن شوقي غريب الشكر لمدرب الفريق والروح التي أبداها متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.