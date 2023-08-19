السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المقاولون يمنح محمد ناجي جدو الضوء الأخضر للانضمام لجهاز بيراميدز

محمد ناجي جدو
محمد ناجي جدو

وافق مجلس إدارة  نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على رحيل محمد ناجي جدو مدرب الفريق الأول للانتقال لجهاز فريق بيراميدز.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني للفريق على إقامة حفل تكريم للكابتن محمد ناجي جدو مدرب الفريق بعد موافقة النادي على انتقاله للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق بيراميدز. 

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو المجلس والمشرف العام على فريق الكرة أن النادي دائما يقف مع ابنائه وتم الترحيب بالعرض المقدم لمحمد ناجي جدو بعد تجربته الناجحة مع الذئاب الموسم الماضي تحت قيادة شوقي غريب.

يأتي هذا في ظل العلاقة الطيبة بين الناديين وبعد ترحيب المقاولون العرب إدارة وجهاز فني بطلب جدو والموافقة على خطوته الجديدة. 

وقال محمد ناجي جدو إنه فخور بفترة تواجده في نادي عريق المقاولون العرب والعمل تحت قيادة شوقي غريب وأنه تعلم منه الكثير خلال فترة تواجده ضمن الجهاز موجها الشكر لإدارة النادي وللجهاز وزملائه واللاعبين متمنيا لهم التوفيق. 

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة أن جدو من المدربين الواعدين وأدى عمله بإخلاص طوال فترة تواجده. 

وفي نفس الوقت، وجه الكابتن شوقي غريب الشكر لمدرب الفريق والروح التي أبداها متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

محمد عادل فتحي المهندس محمد عادل فتحي محمد ناجي جدو المشرف العام على فريق الكرة إقامة حفل تكريم

الأكثر قراءة

أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس إدارة الزمالك

"أمى جزمتها برقبتك".. سميرة عبدالعزيز تكشف تفاصيل رسالة تلقتها من محمد رمضان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 على بوابة الأزهر

دولة عربية بينهم.. أبرز الدول التي ظهر بها متحور "أوميكرون" الجديد "إنفوجراف"

بالأسماء.. 7 مصابين في حادث طريق "إسكندرية - مطروح" الساحلي

أحمد موسى يكشف عن شروط نيمار الغريبة قبل انضمامه لنادى الهلال السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال