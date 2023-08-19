السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جلال السعيد يستكمل حواره فى "الشاهد" مع محمد الباز.. الليلة

جلال السعيد
جلال السعيد

يستكمل الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، اليوم السبت، شهادته عن جماعة الإخوان الإرهابية، وما حدث بعد فض اعتصام رابعة، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز.

وكان جلال السعيد، سرد خلال الجزء الأول من الحوار، أمس الجمعة، كيف انتشر الفكر السلفي المتشدد في شوارع القاهرة؟، وفي الجامعات المصرية؟، ولماذا كانت محافظة الفيوم بيئة خصبة لانتشار الأفكار التكفيرية؟.

كما سرد السعيد أسباب معرفته بمحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، كما يسرد تفاصيل حفل الإفطار الذي جمعهما داخل جامعة الفيوم، وماذا قال له بديع داخل جامعة القاهرة بعد وصول جماعة الإخوان إلى الحكم؟. 

برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

جلال السعيد الشاهد محمد الباز محمد بديع جامعة الفيوم

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