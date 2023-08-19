السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: مصر من أكثر الدول المتضررة بالأزمة الأوكرانية بسبب تعداد السكان

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تحاول أن تساعد الناس حتى نتجاوز الأزمة التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن مصر من أكثر الدول المتضررة بسبب زيادة عدد السكان والتي ستصل إلى 115 مليون مصري على نهاية العام.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث اليوم في الأكاديمية العسكرية، عن الأراضي الزراعية التي تم استصلاحها، وزراعتها بالقمح ولكنها لا تكفي احتياجات الدولة والتي تصل إلى 20 مليون طن قمح، مشيرًا إلى أن الدولة تتسلم من المواطن ما يساوي 9 ملايين طن من القمح.

وأكد أن مصر لم تتوقف عن العمل ولن تتوقف، فالرئيس كان في السلوم على أبعد نقطة على حدودنا الغربية، موضحًا أن الرئيس عند حديثه مع قوات التمركز المشتركة كل ما يهمه كان أمن الناس وسلامتهم.

مواقع التواصل الاجتماعي تضم شائعات 

وتابع، أن مواقع التواصل الاجتماعي تضم شائعات وكلمات خطيرة جدًا واللجان الإلكترونية على مدار الثانية تدخل من موضوع لآخر لإشغال الناس بأن البلد انتهى.

الازمة الاوكرانية الدول المتضررة مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي مواقع التواصل الاجتماعي شائعات

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