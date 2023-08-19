300 من ذوي الهمم ومرضي السرطان في احتفالية العمل الإنساني بشاطئ المندرة المجاني

شهد شاطئ ذوي الهمم بالمندرة المجاني شرق الإسكندرية، اليوم، حفلا ترفيهيا لذوي الهمم والمكفوفين، ومرضى السرطان، في مهرجان إسكندرية الأول لشباب العمل الإنساني، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.



شارك في المهرجان 300 من ذوي الهمم والمكفوفين، ومرضى السرطان من عدة جمعيات ومؤسسات خيرية، وذلك تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة، ونرمين سويدان مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعي في الإسكندرية.

جرى الاحتفال من خلال فقرات فنية ودي جي، وعرض التنورة، وكلاون، وارتداء الماسكات وزي العرائس وتم توزيع العصائر والبسكويت والحلوى والبالونات على الأطفال.

وقال رامي يسري مسؤول إحدى الجمعيات الخيرية، إن المهرجان يأتي في إطار الاحتفالات العالمية بيوم العمل الإنساني، حيث نقوم بإلقاء الضوء اليوم على أبسط الحقوق التي قامت الدولة المصرية بمنحها للمواطنين والفئات الموجودة بها والتي تعتبر بمثابة إثبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على أن أهم مبادئها أن يحصل كل مواطن على حقوقهم في العيش في حياة كريمة.

وأشار إلى استمتاع ذوي الهمم والمكفوفين بشاطئهم الخاص الذي قدمته لهم الدولة المصرية متمثلة في محافظة الإسكندرية، وهو ما يستحق الإشادة والفرحة بذلك الإنجاز.

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