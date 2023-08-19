السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

300 من ذوي الهمم ومرضي السرطان في احتفالية العمل الإنساني بشاطئ المندرة المجاني

احتفالية ذوي الهمم
احتفالية ذوي الهمم بالإسكندرية

شهد شاطئ ذوي الهمم بالمندرة المجاني شرق الإسكندرية، اليوم، حفلا ترفيهيا لذوي الهمم والمكفوفين، ومرضى السرطان، في مهرجان إسكندرية الأول لشباب العمل الإنساني، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.


شارك في المهرجان 300 من ذوي الهمم والمكفوفين، ومرضى السرطان من عدة جمعيات ومؤسسات خيرية، وذلك تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة، ونرمين سويدان مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعي في  الإسكندرية.

 

جرى الاحتفال من خلال فقرات فنية ودي جي، وعرض التنورة، وكلاون، وارتداء الماسكات وزي العرائس وتم توزيع العصائر والبسكويت والحلوى والبالونات على الأطفال.

 

وقال رامي يسري مسؤول إحدى الجمعيات الخيرية، إن المهرجان يأتي في إطار الاحتفالات العالمية بيوم العمل الإنساني، حيث نقوم بإلقاء الضوء اليوم على أبسط الحقوق التي قامت الدولة المصرية بمنحها للمواطنين والفئات الموجودة بها والتي تعتبر بمثابة إثبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على أن أهم مبادئها أن يحصل كل مواطن على حقوقهم في العيش في حياة كريمة.

 

وأشار إلى استمتاع ذوي الهمم والمكفوفين بشاطئهم الخاص الذي قدمته لهم الدولة المصرية متمثلة في محافظة الإسكندرية، وهو ما يستحق الإشادة والفرحة بذلك الإنجاز.

IMG-20230819-WA0022
IMG-20230819-WA0022
IMG-20230819-WA0016
IMG-20230819-WA0016
IMG-20230819-WA0020
IMG-20230819-WA0020
IMG-20230819-WA0018
IMG-20230819-WA0018
IMG-20230819-WA0014
IMG-20230819-WA0014
شاطئ ذوي الهمم المندرة المجاني المكفوفين اليوم العالمي للعمل الإنساني الإسكندرية

الأكثر قراءة

عفاف مصطفى تنتقد رفض أبناء الزعيم زيارتها: هو أنا خطر على بابا؟

السيسى: "لازم ناخد الإيجابيات من السوشيال ميديا وناخد بالنا من ضرره"

الرئيس السيسى: نشر القيم والأخلاق دور الأسرة والمدرسة والإعلام والمساجد والكنائس

الرئيس السيسى: نستطيع أن ننضم إلى البريكس وأى تجمعات أخرى وننجح رغم علاقتنا بالغرب

"إللي سمعناه غير إللى شوفناه ".. ردود أفعال زوار مهرجان العلمين الجديدة

طالب للرئيس السيسى: الأكاديمية العسكرية الجديدة صرح عظيم يضاهى الموجود فى بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال