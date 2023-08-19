لا خسائر فى الأرواح.. انهيار جزئى لحوض تجميع مياه فى محطة كهرباء غرب أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتابع حادث انهيار جزئى لأحد أحواض مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب المركبة بجحدم، مساء اليوم، مما أدى إلى تسرب المياه إلى بعض الأراضى الصحراوية المجاورة للمحطة بعيدا عن الكتلة السكنية.



وأشار اللواء عصام سعد إلى تواجد كافة الأجهزة التنفيذية وتواجد قوات الحماية المدنية ومعدات الحملة الميكانيكية لمركز منفلوط بموقع الحادث ولا يوجد أى خسائر فى الأرواح.



وأكد جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والبترول والغاز الطبيعى والتضامن الاجتماعى لمواجهة تداعيات الأزمة والتعامل الفورى معها واتخاذ التدابير البديلة.



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، يفيد انهيار جزئى بأحد أحواض تجميع مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة بجحدم التابعة لمركز منفلوط وتسرب المياه إلى الأراضى الصحراوية المجاورة لها بعيدا عن الكتلة السكنية.

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