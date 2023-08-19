السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر كمال وحسن شاكوش يطرحان كليب "في داهية" (فيديو)

حسن شاكوش وعمر كمال
حسن شاكوش وعمر كمال

طرح كل من المطرب الشعبي حسن شاكوش والمطرب عمر كمال أحدث أعمالهما الغنائية على طريقة الـ"ديو" بعنوان “في داهية” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “في داهية” طرحت على طريقة الفيديو كليب وقام حسن شاكوش وعمر كمال بتصويرها في منطقة الساحل الشمالي بمصر، وهي من إخراج أشرف رمضان، والأغنية من كلمات كل من اسلام المصري ومحمد حسني وآلحان عمر كمال وناصر بيتس وتوزيع موسيقي إسلام ساسو.

وتقول كلمات الأغنية: “ياليلي ياليلي ياليلي ياااا ليل ( يا حته غوباشا ) نفسيتى في أزمة غيرلى الجو ( غيرلي الجو ) شممنى رزمة يمكن تحلو ( يمكن تحلو ) ما بلاش مدايقه مش طالبه ياس ( مش طالبه ياس ) دى العيشه رايقه لو فيها رااااااقص معايا طالبه طالبه طالبه ( طالبه ) سفر وصحبه صحبه صحبه ( صحبه ) يا دنيا روقي روقي روقي ( روقي ) مكان ما رجلي هتودينى سوقى لا مش حبيبتى بقيتى أكس ( اه والله ) من يوم ما سبتى عايش ريلاكس ( ريلاكس خالص ) سهران ليلاتى على النت فيليكس ( كل يوم ) ومعايا اخواتى والشيشه مييييكس ف داهيه داهيه داهيه ( داهيه ) دى جايبه ناهيه ناهيه ناهيه ( ناهيه ) راحت فلوسى لوسى لوسى ( لوسى ) ع الخروجات واكل سوشى استنى استنى استنى استنى سنجل رايق .. مش بدايق .. ايه يزعلنى ظابط حالي .. رايق بالى..  ايه شاغلنى يا اللى بيعنى .. لى مصدعنى .. فكك منى اوعى ترن .. اوعى تزن .. ولا تكلمنى”.

وكان حسن شاكوش وعمر كمال قررا تأجيل طرح الأغنية والتي كان من المقرر لها يوم الثلاثاء الماضي وذلك حدادا على رحيل والدة النجم الشعبي أحمد شيبة، وعلّق مطرب المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، من خلال صفحتهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" قائلًا: "احترامًا لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان "أحمد شيبة" بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها ... قررنا تأجيل نزول الأغنية اللى معاد نزولها انهاردة لبعد أيام العزاء".

حسن شاكوش عمر كمال يوتيوب في داهية الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس بسبب متحور كورونا الجديد

بـ"أكتبلك تعهد".. سر بكاء أنغام في حفلها بمهرجان العلمين

خالد الجندى: لا يوجد ملك اسمه "عزرائيل".. وهؤلاء الملائكة ذكروا بالقرآن

صلاح يسجل ويدخل التاريخ بفوز ليفربول الأول بالبريميرليج على بورنموث

تأجيل محاكمة البلوجر "أم زياد" بتهمة الإتجار بالبشر لأكتوبر

نجاح عملية استئصال 11 ورم ليفى من رحم فتاة بمستشفى دار إسماعيل بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل