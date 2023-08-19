عمر كمال وحسن شاكوش يطرحان كليب "في داهية" (فيديو)

طرح كل من المطرب الشعبي حسن شاكوش والمطرب عمر كمال أحدث أعمالهما الغنائية على طريقة الـ"ديو" بعنوان “في داهية” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “في داهية” طرحت على طريقة الفيديو كليب وقام حسن شاكوش وعمر كمال بتصويرها في منطقة الساحل الشمالي بمصر، وهي من إخراج أشرف رمضان، والأغنية من كلمات كل من اسلام المصري ومحمد حسني وآلحان عمر كمال وناصر بيتس وتوزيع موسيقي إسلام ساسو.

وتقول كلمات الأغنية: “ياليلي ياليلي ياليلي ياااا ليل ( يا حته غوباشا ) نفسيتى في أزمة غيرلى الجو ( غيرلي الجو ) شممنى رزمة يمكن تحلو ( يمكن تحلو ) ما بلاش مدايقه مش طالبه ياس ( مش طالبه ياس ) دى العيشه رايقه لو فيها رااااااقص معايا طالبه طالبه طالبه ( طالبه ) سفر وصحبه صحبه صحبه ( صحبه ) يا دنيا روقي روقي روقي ( روقي ) مكان ما رجلي هتودينى سوقى لا مش حبيبتى بقيتى أكس ( اه والله ) من يوم ما سبتى عايش ريلاكس ( ريلاكس خالص ) سهران ليلاتى على النت فيليكس ( كل يوم ) ومعايا اخواتى والشيشه مييييكس ف داهيه داهيه داهيه ( داهيه ) دى جايبه ناهيه ناهيه ناهيه ( ناهيه ) راحت فلوسى لوسى لوسى ( لوسى ) ع الخروجات واكل سوشى استنى استنى استنى استنى سنجل رايق .. مش بدايق .. ايه يزعلنى ظابط حالي .. رايق بالى.. ايه شاغلنى يا اللى بيعنى .. لى مصدعنى .. فكك منى اوعى ترن .. اوعى تزن .. ولا تكلمنى”.

وكان حسن شاكوش وعمر كمال قررا تأجيل طرح الأغنية والتي كان من المقرر لها يوم الثلاثاء الماضي وذلك حدادا على رحيل والدة النجم الشعبي أحمد شيبة، وعلّق مطرب المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، من خلال صفحتهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" قائلًا: "احترامًا لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان "أحمد شيبة" بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها ... قررنا تأجيل نزول الأغنية اللى معاد نزولها انهاردة لبعد أيام العزاء".