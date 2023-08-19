الأولمبية تهنئ اتحاد الرماية بحصول عزمي محيلبة على برونزية بطولة العالم

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للرماية برئاسة العميد حازم حسني بعد حصول عزمي محيلبة على الميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة في أذربيجان.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة لعزمي محيلبة ومجلس إدارة اتحاد الرماية على هذه النتائج المميزة مع خالص التمنيات باستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وأكد أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.