السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

العطيفى: توجيهات الرئيس السيسى فى ملف الإفراجات تراعى الأبعاد الإنسانية

الدكتور أحمد العطيفي
الدكتور أحمد العطيفي

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجموعة العفو الرئاسي الصادرة اليوم، يؤكد انفتاح الدولة على جميع الآراء السياسية، في ظل شمول القائمة عددا من الأسماء التي تنادي المعارضة بها، تزامنا مع الانتهاء من توصيات الحوار الوطني.

وأوضح "العطيفي" أن الدولة المصرية تحرص منذ تولي القيادة السياسية الحالية على مد جسور التواصل مع جميع الأطياف السياسية؛ من أجل جمهورية جديدة تتسع للجميع، قائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.

وأشار "العطيفي" إلى أن استخدام رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، يسهم في حالة من الإيمان السياسي والحزبي بأن للحوار الوطني نتائج إيجابية ومخرجات حقيقية، وهو ما يؤكد أن الدولة ماضية في تدشين بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على ترسيخ قواعد التشاركية والاستماع للرأي والرأي الآخر.

وأكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف الإفراجات تراعي الأبعاد الإنسانية في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في وقت بدأ البعض يشكك في عمل لجنة العفو الرئاسي، ليدحض بدوره أي شائعة سلبية في هذا الصدد.

وأوضح أن هذا القرار وغيره يعكس عزم القيادة السياسية في المضي قدما نحو تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الأطياف السياسية الدكتور أحمد العطيفي الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن بعض المحكوم عليهم القيادة السياسية حزب حماة الوطن

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