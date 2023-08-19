السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 265 طنًا من القمامة والمخلفات فى كفرالزيات بالغربية

نظافة
نظافة

رفعت رئاسة مركز كفر الزيات الكبرى، بالتعاون مع معدات الوحدة المحلية، 265 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، وتمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن الحملات التي تمت استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى، وتضمنت أيضًا تمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، مما يعزز من سهولة الوصول إلى المناطق المختلفة ويسهم في تحسين البيئة المحيطة.

وأشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إلى أن هذه الحملات تعد جزءًا من جهود مستمرة لرفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن.

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة العامة، بما يسهم في توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود استجابةً للمطالب المتزايدة من قبل المواطنين، حيث يُعد الحفاظ على النظافة والبيئة الصحية أمرًا ضروريًا لضمان رفاهية المواطنين وسلامتهم، وتعكس هذه الحملات التزام السلطات المحلية بتحسين البيئة وتوفير بيئة حضرية معيشية متطورة.

وأكد رئيس المدينة، أنه من المتوقع أن تتواصل هذه الحملات في المستقبل، حيث تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين النظافة والبيئة في المنطقة، وسوف تستمر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي لضمان استمرارية هذه الإجراءات وتعزيز الجودة البيئية للمنطقة بشكل عام.

وأكد أن رفع أطنان من القمامة وتحسين النظافة العامة والطرق الفرعية يُعد إنجازًا يوميًا يسهم في تحقيق بيئة صحية ومريحة لسكان مركز وكفر الزيات الكبرى، خاصة أن الجهود المستمرة لرفع مستوى النظافة وتحسين البيئة في المركز والمدينة، بهدف تحقيق رفاهية وصحة أفضل للمواطنين.

رفع كفاءة النظافة وتحسين البيئة في مركز ومدينة كفر الزيات أحمد عطا البيئة الصحية استراتيجية شاملة الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية الوحدة المحلية توفير بيئة صحية تراكمات الاتربة رفع كفاءة مستوى النظافة نائب محافظ الغربية

الأكثر قراءة

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ويفتتح أهدافه فى الدورى الإنجليزى

"الدستور" تنشر صورة قاتل طليقته فى الشارع بالفيوم لحظة القبض عليه

طُرد من القرية بسبب أخلاقه السيئة فعاد بمنشورات يخوض فيها بأعراض نسائها

تجاوز جيرارد مجددًا.. رقمان جديدان لمحمد صلاح بهدفه فى بورنموث

مصدر أمنى ينفى انتشار الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

رفضت أن تعود لمسكن الزوجية.. تفاصيل واقعة ذبح سيدة على يد زوجها بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل