رفع 265 طنًا من القمامة والمخلفات فى كفرالزيات بالغربية

رفعت رئاسة مركز كفر الزيات الكبرى، بالتعاون مع معدات الوحدة المحلية، 265 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، وتمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن الحملات التي تمت استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى، وتضمنت أيضًا تمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، مما يعزز من سهولة الوصول إلى المناطق المختلفة ويسهم في تحسين البيئة المحيطة.

وأشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إلى أن هذه الحملات تعد جزءًا من جهود مستمرة لرفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن.

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة العامة، بما يسهم في توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود استجابةً للمطالب المتزايدة من قبل المواطنين، حيث يُعد الحفاظ على النظافة والبيئة الصحية أمرًا ضروريًا لضمان رفاهية المواطنين وسلامتهم، وتعكس هذه الحملات التزام السلطات المحلية بتحسين البيئة وتوفير بيئة حضرية معيشية متطورة.

وأكد رئيس المدينة، أنه من المتوقع أن تتواصل هذه الحملات في المستقبل، حيث تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين النظافة والبيئة في المنطقة، وسوف تستمر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي لضمان استمرارية هذه الإجراءات وتعزيز الجودة البيئية للمنطقة بشكل عام.

وأكد أن رفع أطنان من القمامة وتحسين النظافة العامة والطرق الفرعية يُعد إنجازًا يوميًا يسهم في تحقيق بيئة صحية ومريحة لسكان مركز وكفر الزيات الكبرى، خاصة أن الجهود المستمرة لرفع مستوى النظافة وتحسين البيئة في المركز والمدينة، بهدف تحقيق رفاهية وصحة أفضل للمواطنين.