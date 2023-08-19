تضم 43 متهمًا.. تأجيل محاكمة أعضاء خلية العجوزة لجلسة 4 أكتوبر

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر اليوم، قرارًا بتأجيل محاكمة 43 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية المعروفة بخلية العجوزة، إلى جلسة 4 أكتوبر للمرافعة.

وعُقِدَت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، ومحمـود زيدان، ومحمد نبيل.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.