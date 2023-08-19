تعرف على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بمدارس الجمهورية، حيث يؤدي الطلاب والطالبات امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث افتتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا لأداء الطلاب الراسبين في اللغة العربية امتحان الدور الثاني في المادة، كما امتحن الطلاب غير المجتازين امتحان التربية الدينية والذي انطلق في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الثانية مساءا.
وتستأنف امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة خلال الأسبوعين المقبلين حيث يمتحن الطلاب المواد التي لم يجتازوا درجة النجاح فيها بالدور الأول وتستمر الامتحانات حتى التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.
جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
- اليوم السبت 19 أغسطس امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
- الأحد 20 أغسطس امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
- الإثنين 21 أغسطس امتحان مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" لشعبة الرياضة.
- الثلاثاء 22 أغسطس امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.
- الأربعاء 23 أغسطس امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.
- الخميس 24 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- السبت الموافق 26 أغسطس امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.
- الأحد 27 أغسطس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية “الديناميكا”.
- الإثنين 28 أغسطس امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل".
- الثلاثاء 29 أغسطس امتحان مواد الأحياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطقة للشعبة الأدبية، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة "رياضة".