تعرف على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بمدارس الجمهورية، حيث يؤدي الطلاب والطالبات امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث افتتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا لأداء الطلاب الراسبين في اللغة العربية امتحان الدور الثاني في المادة، كما امتحن الطلاب غير المجتازين امتحان التربية الدينية والذي انطلق في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الثانية مساءا.

وتستأنف امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة خلال الأسبوعين المقبلين حيث يمتحن الطلاب المواد التي لم يجتازوا درجة النجاح فيها بالدور الأول وتستمر الامتحانات حتى التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة